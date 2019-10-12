12.10.2019, 10:30
Хельме: из-за арендной иностранной рабочей силы Эстония недополучила 15 млн евро(1)
На пресс-конференции правительства Хельме сказал, что канцлер права и Министерство юстиции передали кабинету министров свои аргументы, связанные с предложениями по большему контролю иностранной рабочей силы, передают "Деловые Ведомости".
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