Хельме хочет ужесточить правила трудовой миграции

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Mart Helme siseministeeriumi pressibriifingul Foto: Rauno Volmar

Вчера министр внутренних дел Март Хельме разослал на согласование проект постановления, которое устанавливает, что квота на ввоз иностранной рабочей силы составит в 2020 году 1314 человек, ввести можно будет 657 человек в каждом полугодии, и только работников из 5 сфер, сообщают "Деловые Ведомости".