Хельме хочет ужесточить правила трудовой миграции

Вчера министр внутренних дел Март Хельме разослал на согласование проект постановления, которое устанавливает, что квота на ввоз иностранной рабочей силы составит в 2020 году 1314 человек, ввести можно будет 657 человек в каждом полугодии, и только работников из 5 сфер, сообщают "Деловые Ведомости".
Если раньше работников не из ЕС можно было ввозить из любой сферы (причём IT-специалистов — вообще без ограничений), то новое постановление ограничивает это 5 секторами: здравоохранение, образование, IT (более точно эта категория называется "информация и связь" — info ja side), обрабатывающая промышленность, перевозки и складирование.
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