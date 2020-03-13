Хельме: для уменьшения влияния коронавируса потребуется около двух миллиардов евро

Министр финансов Мартин Хельме сообщил, что государство готовит пакет мер для уменьшения влияния коронавируса. Это обойдется в полтора-два миллиарда евро.
К началу следующей недели будут разработаны конкретные меры и решения вместе с примерной стоимостью и необходимыми процедурами.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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