Хельме: через Swedbank проходили деньги российских олигархов и спецслужб

Хельме сказал, что скандалы с отмыванием денег в Danske и Swedbank очень сильно повлияли на репутацию Эстонии, особенно в деловой среде, передают "Деловые Ведомости".

"Было много клиентов, кто был, если сказать прямо, олигархи с сомнительным прошлым, и есть подозрение, что некоторые из них даже находились под международными санкциями", — сказал министр от EKRE.

Хельме подтвердил, что при расследовании эстонского филиала Swedbank обнаружились связи как с российскими спецслужбами, так и с террористами.

По его словам, спецслужбы РФ использовали Swedbank для финансирования дестабилизирующих операций по всей Европе, и нет сомнений, что поток денег тесно связан с политическими руководителями.