Харьюский уездный суд утвердил программу санации предприятия Tere

Утвержденная программа реорганизации перераспределит все требования кредиторов, охватываемые планом санации, чтобы обеспечить продолжение деятельности компании и удовлетворение требований. На основе программы санации также удовлетворят требования необеспеченных залогом кредиторов, которые были бы отклонены в ходе процедуры банкротства.
Ко всем кредиторам, чьи требования будут рассмотрены в рамках программы санации, будут применены единые меры помощи реорганизации, к которым относятся уменьшение суммы долга, оплата финансового требования в рассрочку и продление срока выполнения обязательств. В то же время все требования будут удовлетворены по меньшей мере в размере основного требования.
Требования кредиторов, покрытые залогом, составляют в общей сложности 29,7 млн евро, а непокрытые требования — 17,8 млн евро. За утверждение программы санации проголосовали большинство кредиторов или свыше 88%.
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