03.07.2019, 10:30

Харьюский уездный суд утвердил программу санации предприятия Tere


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tere05Foto: Rene Suurkaev

Харьюский уездный суд утвердил программу санации Tere AS, рассмотрение которой длилось более трех лет. Объем требований в рамках санации превышает 47 млн евро, срок ее реализации составляет 10 лет. Утверждение программы санации обеспечит Tere стабильную экономическую деятельность и устойчивое развитие.

”В конце концов программа санации утверждена, и мы можем полностью сосредоточиться на своей основной работе”, — сказал председатель правления Tere AS и AS Farmi Piimatööstus Юло Кивине. ”Эти затянувшиеся процессы беспокоят работников, клиентов и партнеров. Как правило, программу санации утверждают в течение 60 дней, но в нашем случае это заняло более трех лет. Решение Харьюского уездного суда дает всем уверенность, что помимо экономического прогресса, в перспективе будут розданы все старые долги. Развитие предприятия в концерне Maag Grupp идет хорошо, и на сегодняшний день мы можем подтвердить, что перспективы дальнейшего развития являются многообещающими”.

В 2016-м году основанный на эстонском капитале концерн пищевой промышленности Maag Grupp заключил договор с материнской фирмой Tere о приобретении требований компании, а в 2017-м году предприятие Tere объединилось с еще одним эстонским производителем молока Farmi Piimatööstus, который приобрел 100% акций Tere. После слияния Tere продолжило работу в качестве дочернего предприятия Farmi Piimatööstus. Торговые марки предприятий были сохранены, а долгосрочную стратегию объединенного предприятия выработают во время реализации программы санации.

Утвержденная программа реорганизации перераспределит все требования кредиторов, охватываемые планом санации, чтобы обеспечить продолжение деятельности компании и удовлетворение требований. На основе программы санации также удовлетворят требования необеспеченных залогом кредиторов, которые были бы отклонены в ходе процедуры банкротства.

Ко всем кредиторам, чьи требования будут рассмотрены в рамках программы санации, будут применены единые меры помощи реорганизации, к которым относятся уменьшение суммы долга, оплата финансового требования в рассрочку и продление срока выполнения обязательств. В то же время все требования будут удовлетворены по меньшей мере в размере основного требования.

Требования кредиторов, покрытые залогом, составляют в общей сложности 29,7 млн евро, а непокрытые требования — 17,8 млн евро. За утверждение программы санации проголосовали большинство кредиторов или свыше 88%.

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