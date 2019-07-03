Харьюский уездный суд утвердил программу санации предприятия Tere

”В конце концов программа санации утверждена, и мы можем полностью сосредоточиться на своей основной работе”, — сказал председатель правления Tere AS и AS Farmi Piimatööstus Юло Кивине. ”Эти затянувшиеся процессы беспокоят работников, клиентов и партнеров. Как правило, программу санации утверждают в течение 60 дней, но в нашем случае это заняло более трех лет. Решение Харьюского уездного суда дает всем уверенность, что помимо экономического прогресса, в перспективе будут розданы все старые долги. Развитие предприятия в концерне Maag Grupp идет хорошо, и на сегодняшний день мы можем подтвердить, что перспективы дальнейшего развития являются многообещающими”.

В 2016-м году основанный на эстонском капитале концерн пищевой промышленности Maag Grupp заключил договор с материнской фирмой Tere о приобретении требований компании, а в 2017-м году предприятие Tere объединилось с еще одним эстонским производителем молока Farmi Piimatööstus, который приобрел 100% акций Tere. После слияния Tere продолжило работу в качестве дочернего предприятия Farmi Piimatööstus. Торговые марки предприятий были сохранены, а долгосрочную стратегию объединенного предприятия выработают во время реализации программы санации.