Харьюский уездный суд начал производство по санации владельца торгового центра T1 Mall

Фирма Tallinna Moekombinaat (TMK) должна представить в суд до 2 июня план по санации, в котором должны быть определены меры по санации, в том числе влияние реорганизации на кредиторов, сообщила компания бирже.

Целью санации является обеспечение продолжения повседневной деятельности Центра, защита прав и интересов инвесторов, сотрудников, кредиторов и партнеров по сотрудничеству. Санация касается только AS Tallinna Moekombinaat и не оказывает прямого влияния на другие компании концерна Pro Kapital Group.

На момент подачи заявления общая сумма долга Tallinna Moekombinaat перед 71 кредитором и по просроченным обязательствам составляет семь миллионов евро, сообщает rus.err.

Санация — это система разного рода мероприятий (структурная перестройка, реструктуризация кредиторской задолженности, изменение ассортимента производимой продукции, сокращение числа работающих, ликвидация излишних структурных звеньев и подразделений и т. п.), которая позволяет избежать банкротства.