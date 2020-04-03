Харьюский уездный суд начал производство по санации владельца торгового центра T1 Mall

Фирма Tallinna Moekombinaat (TMK) должна представить в суд до 2 июня план по санации, в котором должны быть определены меры по санации, в том числе влияние реорганизации на кредиторов, сообщила компания бирже.
Целью санации является обеспечение продолжения повседневной деятельности Центра, защита прав и интересов инвесторов, сотрудников, кредиторов и партнеров по сотрудничеству. Санация касается только AS Tallinna Moekombinaat и не оказывает прямого влияния на другие компании концерна Pro Kapital Group.
На момент подачи заявления общая сумма долга Tallinna Moekombinaat перед 71 кредитором и по просроченным обязательствам составляет семь миллионов евро, сообщает rus.err.
Санация — это система разного рода мероприятий (структурная перестройка, реструктуризация кредиторской задолженности, изменение ассортимента производимой продукции, сокращение числа работающих, ликвидация излишних структурных звеньев и подразделений и т. п.), которая позволяет избежать банкротства.
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