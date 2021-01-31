Hansabuss открывает новую линию и увеличивает число рейсов

”В день будет осуществляться 253 отправления автобусов Hansabuss, которые в общей сложности будут преодолевать чуть менее 10 000 километров в сутки. Мы выведем на дороги новые низкопольные автобусы Iveco Crossway LE Line, что является важным шагом в улучшении качества общественного транспорта в регионе и благодаря чему пассажирам с детскими колясками и пожилым пассажирам станет проще пользоваться общественным транспортом западного направления в Харьюмаа”, — сказал председатель правления Hansabuss Индрек Халлисте. В автобусах по 45 сидячих места и 41 стоячему месту.

31 новый автобус будет обслуживать маршруты 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 127A, 128, 129, 137, 146 и 180E, обеспечивающие сообщение между Табасалу, Вяэна-Йыэсуу, Кейла, Кейла-Йоа, Харку, Харкуярве, Сырве, Лохусалу, Клоога, Лауласмаа, Клоогаранна, Мурасте, Суурупи, Падизе, Харью-Ристи, Ныва, Маарду и Таллинном.

Будет открыта первая уездная экспресс-линия

1 февраля начнет работу первая уездная экспресс-линия Эстонии по маршруту Табасалу — Таллинн — Маарду (180E). Новое транспортное решение соединит три самоуправления, от чего выиграют жители волости Харку, Маарду и различных районов Таллинна.

Новая экспресс-линия под номером 180E будет проходить через ряд остановок, имеющих значение для жителей Маарду, Каллавере, ласнамяэских районов Мустакиви и Лаагна, центра Таллинна, Кристийне, Хааберсти, Табасалу и Раннамыйза. В отличие от других обслуживающих направление маршрутов автобус 180E будет делать меньше остановок. Нововведением станет действующий на протяжении всего маршрута валидируемый билет, стоимость которого при покупке с Ühiskaart будет составлять 1,28 евро.

Hansabuss будет обслуживать общественные автобусные маршруты Харьюмаа западного направления в течение следующих восьми лет. Общая сумма договора, заключенного компанией с НКО Центр общественного транспорта Северной Эстонии (MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus) составили 24 миллиона евро, таким образом годовой объем договора для Hansabuss будет составлять 2,85 миллиона километров и 3 миллиона евро в год. Инвестиции Hansabuss в покупку новых автобусы на сегодняшний день составили 5,3 миллиона евро.