Хакеры взламывают айфоны с помощью прототипов, украденных на заводах в Китае. Их можно купить на черном рынке за несколько тысяч долларов

Как пишет Motherboard, прототипы айфонов обычно крадут с заводов компании Foxconn в Китае, занимающейся сборкой аппаратов. На черном рынке их цена варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов — она отличается в зависимости от наличия в модели тех или иных функций. Например, журналисты нашли объявление о продаже iPhone X за 1800 долларов, iPhone 8 Plus — за пять тысяч долларов и iPhone XR — за 20 тысяч.

Для подключения прототипов к компьютеру необходим специальный кабель, который используют разработчики Apple. Его цена на черном рынке составляет около двух тысяч долларов. После подключения получить root-права для устройства можно с помощью нескольких простых команд.

Крупные компании, предлагающие ПО для взлома iOS и разблокировки айфонов, такие как GrayKey и Cellebrite, по данным Motherboard, тоже используют такие прототипы.