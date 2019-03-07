Хакеры взламывают айфоны с помощью прототипов, украденных на заводах в Китае. Их можно купить на черном рынке за несколько тысяч долларов

Хакерам и специалистам по безопасности удается обходить средства защиты Apple, потому что они используют прототипы айфонов, предназначенные только для разработчиков. На этих прототипах отключены многие функции безопасности, пишет "Медуза".
Как пишет Motherboard, прототипы айфонов обычно крадут с заводов компании Foxconn в Китае, занимающейся сборкой аппаратов. На черном рынке их цена варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов — она отличается в зависимости от наличия в модели тех или иных функций. Например, журналисты нашли объявление о продаже iPhone X за 1800 долларов, iPhone 8 Plus — за пять тысяч долларов и iPhone XR — за 20 тысяч.
Для подключения прототипов к компьютеру необходим специальный кабель, который используют разработчики Apple. Его цена на черном рынке составляет около двух тысяч долларов. После подключения получить root-права для устройства можно с помощью нескольких простых команд.
Крупные компании, предлагающие ПО для взлома iOS и разблокировки айфонов, такие как GrayKey и Cellebrite, по данным Motherboard, тоже используют такие прототипы.
В 2016 году на конференции Black Hat в Лас-Вегасе в презентации представителя Apple упоминались прототипы айфонов: как пишет Motherboard, это был единственный раз, когда компания официально признала существование прототипов. Тем не менее, по данным издания, Apple хорошо осведомлена о том, что такие модели есть на черном рынке — и регулярно усиливает меры безопасности на своих заводах.