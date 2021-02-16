Хакеры выложили в интернет данные более чем 110 000 клиентов Citybee

Насколько известно, речь идет о данных от 27 февраля 2018 года с сайта citybee.lt. Предположительно речь идет о клиентах из Литвы и Польши. Достоянием общественности стали адреса электронной почты, пароли, имена и личные коды.

При этом сегодня на портале citybee.ee возникли технические неполадки. Предприятие заверило, что занимается решением проблемы.

По словам CityBee Eesti, в сеть утекли лишь данные клиентов, создавших аккаунт до 22 февраля 2018 года. CityBee отмечает, что утечка касается личных данных, но не паролей и способов оплаты.

Так как в то время компания в Эстонии еще не оперировала, то и данные эстонских клиентов не были затронуты утечкой. Тем не менее в Эстонии CityBee внедрила дополнительные защитные меры, что гарантировать максимальную безопасность данных клиентов.

CityBee Eesti отмечает, что не сохраняет данные клиентов о способах оплаты, в том числе и данные банковских карт.

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