Хакеры выложили в интернет данные более чем 110 000 клиентов Citybee

Насколько известно, речь идет о данных от 27 февраля 2018 года с сайта citybee.lt. В это время Citybee в Эстонии еще не действовала, поэтому предположительно речь идет о клиентах из Литвы и Польши.

Достоянием общественности стали адреса электронной почты, пароли, имена и личные коды.

При этом сегодня на портале citybee.ee возникли технические неполадки. Предприятие заверило, что занимается решением проблемы.

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