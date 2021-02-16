16.02.2021, 14:29
Хакеры выложили в интернет данные более чем 110 000 клиентов Citybee
Вчера хакеры выложили в публичный доступ данные более чем 110 000 клиентов каршеринговой компании Citybee.
Вчера хакеры выложили в публичный доступ данные более чем 110 000 клиентов каршеринговой компании Citybee.
Насколько известно, речь идет о данных от 27 февраля 2018 года с сайта citybee.lt. В это время Citybee в Эстонии еще не действовала, поэтому предположительно речь идет о клиентах из Литвы и Польши.
Достоянием общественности стали адреса электронной почты, пароли, имена и личные коды.
При этом сегодня на портале citybee.ee возникли технические неполадки. Предприятие заверило, что занимается решением проблемы.
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