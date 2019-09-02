Гуннар Кобин отказался от поста директора Nordica. Авиакомпанией будет руководить бывший глава Estonian Air

Nordica сообщила, сто руководителем авиакомпании с 3 сентября станет Эрки Урва, который до сих пор занимал в Nordica позицию советника правления и ранее также работал в сфере авиационного транспорта, будучи в 2002-2005 гг. руководителем Estonian Air и в 2012-2015 гг. — членом правления предприятия.

По словам члена правления Nordica Тоомаса Тийвеля, в начале лета выбранный руководителем предприятия и должный начать с сегодняшнего дня работу Гуннар Кобин должен сам объяснить причину своего отказа от работы. ”Исходя из полученной в июне информации, он согласился с предложением, но спустя полтора месяца сообщил, что это более его не интересует. Поэтому в последние недели начались снова поиски нового руководителя и на сегодня мы достигли соглашения с Эрки Урве”, — пояснил Тийвель.

Задачи нового руководителя Nordica остаются теми же — т.е. создание из принадлежащей трем государствам авиакомпании действующего концерна, чтобы эти предприятия шли единым шагом и вместе с этим разработать и воплотить в жизнь устойчивую стратегию государственной авиакомпании, которая обеспечит Эстонии важные авиасообщения с другим миром. Также есть план начать разработку собственной коммерческой платформы Nordica — т.е. развитие системы продажи билетов и обслуживания клиентов, что даст предприятию большую гибкость и независимость, а также потенциал для возобновления полетов из Таллинна.