Грязная нефть "Дружбы" в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет

Названная Reuters цифра сопоставима с месячной мощностью нефтепровода. Российская сторона собственных данных не публикует. В любом случае ясно: очень крупные объемы неочищенной нефти лежат сейчас мертвым грузом в трубах по всей Восточной и Центральной Европе (Беларусь, Польша, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия, до Германии они не дошли), и пока совершенно не ясно, что с ними делать и кто будет оплачивать необходимые работы.

Приоритет Москвы и Минска: Мозырский НПЗ

Москва и Минск первым делом сосредоточились на прочистке участка нефтепровода "Дружба" от российского города Унеча до белорусского Мозыря и возобновлении поставок кондиционной нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод — один из двух НПЗ в стране (другой находится в Новополоцке). Для Беларуси крайне важно, чтобы он смог как можно быстрее вновь заработать на полную мощность: экспорт бензина и других нефтепродуктов обеспечивает ей львиную долю валютных поступлений.

Другим приоритетом для Москвы стала скорейшая прочистка трубопровода, идущего из Унечи по российской территории до балтийского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Это ответвление от "Дружбы" заработало в 2012 году и получило название Балтийская трубопроводная система-2 (БТС-2). Трубопровод проложили для того, чтобы не было необходимости экспортировать нефть морским путем через зарубежные порты (в Литве и Латвии). Из Усть-Луги танкеры уходят в самые разные страны ЕС, но прежде всего — в Нидерланды.

Трубопровод БТС-2 тоже оказался загрязненным. По данным Reuters (другие западные агентства пока не очень заинтересовались проблемами нефтепровода "Дружба"), крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol в конце апреля отказалась принимать нефть из Усть-Луги, после чего российский порт был на сутки закрыт. Но затем его работа возобновилась.

Какого качества нефть в танкерах из Усть-Луги?

Reuters утверждает, что с момента обнаружения сильного загрязнения российской нефти (вместо максимально допустимых 10 единиц концентрация хлоридов колебалась в диапазоне 80-330 единиц) Усть-Лугу покинули как минимум 10 танкеров.

Фактическим подтверждением того, что из этого порта шли и продолжают идти поставки некондиционного сырья, является сообщение министерства энергетики РФ от 29 апреля, которое цитирует агентство "Интерфакс": "Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая". Впрочем, вполне может быть, что на экспортном терминале грязная нефть разбавлялась чистой из резервуаров.

Именно к такой технологии компания "Транснефть" прибегает в Новороссийске, о чем глава компании Николай Токарев сообщил президенту РФ Владимиру Путину 30 апреля (цитата по официальному сайту Кремля): "Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать".

Два НПЗ в Восточной Германии отрезаны от поставок

Опять речь идет только о Беларуси. А что будет с грязной нефтью в Украине и странах ЕС, прежде всего, в Польше? Ведь пока не будет очищен польский участок "Дружбы", а это порядка 700 километров, этот трубопровод нельзя будет использовать для поставок в Германию, а она — третий по величине в мире покупатель российской нефти.

Как сообщило все то же агентство Reuters 3 мая со ссылкой на нефтетрейдеров, НПЗ французского концерна Total в восточногерманском городе Лойна, перерабатывающий в день 240 000 баррелей российской нефти, уже якобы сократил производство на 30 процентов. Сам концерн пока от комментариев воздерживается, не отреагировал он и на запрос DW, что отчасти может быть связано со строгими правилами публикации важных сообщений биржевыми компаниями.