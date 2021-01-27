Грядет подача налоговых деклараций: ведомство обратилось к людям и предприятиям

Своевременно предоставленные данные о налоговых льготах предварительно заполняются в декларациях о доходах, что позволяет людям быстро и с вычетами задекларировать свой доход и сразу узнать свои окончательные налоговые обязательства за предыдущий год.

Основными поставщиками услуг с налоговыми льготами являются банки, страховые компании и образовательные учреждения. Также люди могут вычитать из дохода стоимость подарков и пожертвований, которые были сделаны объединению, внесённому в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений со льготами по подоходному налогу.

При подаче декларации о доходах люди могут делать вычеты из дохода в пределах, разрешенных Законом о подоходном налоге — проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования могут вычитаться из дохода в сумме до 1200 евро. Вычеты в налоговом периоде не могут превышать 50% от облагаемого налогом дохода в Эстонии, а проценты по жилищному кредиту не могут превышать 300 евро.

Подача декларации о доходах начинается с 15 февраля и продлится до 30 апреля. НТД рекомендует людям при декларировании доходов проявить терпение и отдать предпочтение электронной подаче декларации в среде э-услуг e-MTA. Однако, если есть необходимость приехать в бюро обслуживания НТД, не делайте этого в первые недели, потому что очереди длинные, и чтобы предотвратить распространение коронавируса, вам придется ждать на улице. Ношение маски обязательно.

Информация о декларировании дохода доступна на веб-сайте НТД. При необходимости дополнительную информацию можно получить, войдя в e-MTA и выбрав „Общение”, по э-почте eraklient@emta.ee, или позвонив по телефону 880 0811.

Учреждения и предприятия, предлагающие услуги с налоговыми льготами могут найти информацию на веб-сайте НТД, при возникновении вопросов дополнительную информацию можно получить по адресу электронной почты ariklient@emta.ee или по телефону 8800812.