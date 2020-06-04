Группа общественных деятелей выступила против строительства в Ида-Вирумаа завода по производству сланцевого масла

Одним из важных уроков коронокризиса стало понимание, что вызванные любым кризисом быстрые изменения оказывают очень сильное влияние на жизнь очень многих людей. Вместо того, чтобы усугублять серьезность кризиса, нам следовало бы делать все возможное, чтобы предотвратить его.
Ясно, что осуществление необходимых структурных изменений - не легкая задача. И именно поэтому мы настоятельно требуем, чтобы Правительство Эстонской Республики следовало бы в своей работе международным соглашениям и относилось бы к принадлежащей нам и будущим поколениям среде ответственно.
Мы желаем, чтобы Эстония быстро двигалась вперед в направлении, которое делало бы ее примером для всего мира в области новаторских решений и взвешанной политики в области окрудающей среды. Отказом от близорукого плана по строительству завода правительство продемонстрирует свое ответственное отношение к будущему местной окруждающей среды. Отпущенное нам время для избежания самого катастрофического сценария истекает.
Инициирован сбор подписей против строительства завода по производству масла: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/8ab5d7d8-5d75-4a5c-8f76-b24409432cbb
Письмо подписали:
Лаура Кууск, Терье Тоомисту, Маарья Кангро, Хассо Крулль, Kiwa, Пирет Карро, Минна Хинт, Лийз Йыхвик, Маргус Вихалем, Анне Кулль, , Сийм Прейман, Маргит Сяде, Пире Сова, Эне-Лийз Семпер, Сигрид Вийр, Яанус Самма, Марика Агу, Пирет Ряни, Иво Упан, Михкель Куннус, Аннели Пало, Роман Фокин (П.И.Филимонов), Ольга Мамникова, Кристьян Мяндмаа, Геа Кангиласки, Яан Тоотсен, Дариэле Мотичелли, Прийт Тендер, Хели Пийсанг, Аэт Аннист, Каяр Прууль, Рейн Куресоо, Кристель Вильбасте, Кирке Кангро, Каспар Курве, Пейн Рауд, Марика Альвер, Юри Кольк, Анастасия Туудер, Камилле Лаурелли, Марек Тамм, Катарина Мейстер, Ника Калантар, Мерле Танк, Марис Йыгева, Танель Рандер, Майу Лауринг, Мартин А.Нооркыйв, Кадри-Анн Сумера, Пеэтер Лауритс, Маргус Отт, Александер Лааане, Индрек Вайну, Анна Вайну, Кадри Аавик, Яан Тятте (младший), Реэт Варблане, Марге Монко, Лизетте Кампус, Авелийна Хельм, Марко Каазик, Мария Капаева, Мадиз Лигема, Аннели Кууск, Лаура Пыльд, Катрин Халлас, Кристель Хабакукк, Теэле Пехз, Индрек Кофф, Йоханнес Сяре, Юрген Роосте, Грете Арро, Марис Хеллранд, Дарья Пополитова, Индрек Кёстер, Берк Вахер, Татьяна Козлова-Йоханнес, Марта Ваарик, Аро Вельмет, Франциско Мартинез, Корина Л., Apostol, Индрек Месикепп, Яан Кангиласки, Хенри Хютт, Мярт-Матис Лилль, Элин Сютисте, Эва-Мария Сумера, Кайри Нийнепуу-Марк.
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