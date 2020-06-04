Группа общественных деятелей выступила против строительства в Ида-Вирумаа завода по производству сланцевого масла

Открытое письмо

Мы обращаемся к Правительству Эстонской Республики с просьбой приостановить разрешение на строительство нового завода по производству сланцевого масла Enefit282 и государственные субсидии для этого строительства.

В будущем мы видим Эстонию как опирающееся на достижения науки экогосударство, в котором современные технологии и новаторские решения поддерживают здоровую, устойчивую и богатую видовым разнообразием среду обитания. Мы хотим сохранить во многом нам свойственный ценящий природу образ жизни. Мы желаем, чтобы всем жителям Эстонии были обеспечены чистая вода, чистый воздух и чистая земля.

Поэтому мы ожидаем, что государство поддерживало бы и развивало бы решения, которые помогли бы обеспечить будущим поколениям достойную среду проживания и на государственном уровне достичь углеродной нейтральности – это означает, что наше коллективное производство парниковых газов не превышало бы связывание углерода, что в основном делают наши леса и болота.

На пути выхода из одного кризиса мы стоим перед лицом второго, куда более экзистенциального кризиса. Климатические изменения уже сейчас влияют на экстремальную ситуацию с погодой во всем мире. Мы ясно видим, что Эстония также попала под их влияние. Какие инвестиции мы делаем в этой ситуации? Заключенные и принятые до сих пор соглашения в области окружающей среды ясно показывают направление, в котором движется мир.

В тени особого положения 27 марта правительство приняло решение поддержать строительство нового завода по производству сланцевого масла суммой в размере 125 миллионов евро. Инвестиция, параллельно с которой обсуждают и планы по строительству нового завода по предварительному рафинированию, продолжает поддерживать сланцевую промышленность Эстонии, которая и так сделала нас в Европе государством с одной из самых высоких эмиссий углекислого газа на душу населения.

Таким образом, инвестиция напрямую противоречит климатической стратегии Евросоюза, и даже премьер-министр Юри Ратас публично пообещал инвестиции в обуздание климатических изменений.