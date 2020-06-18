Группа депутатов Рийгикогу инициировала законопроект о запрете пушных звероферм

Законопроект от имени инициативной группы в производство парламента внес социал-демократ Евгений Осиновский, который выразил свою радость в связи с тем, что в этот раз к инициативе присоединилось больше депутатов, чем в предыдущие разы.

«Жители Эстонии всё больше заботятся о благополучии животных, и это очень заметно и по депутатам Рийгикогу. Пришло время положить конец жестокому обращению с животными, которые сейчас вынуждены страдать только из-за того, что кому-то хочется надеть шубу или меховую шапку! Не говоря уже о вреде для окружающей среде, который наносит эта промышленная сфера», – отметил Осиновский.

Исследование, проведенное MTÜ Loomus, показывает, что 69 процентов жителей Эстонии поддерживает закрытие пушных ферм.

Свои подписи под законопроектом поставили 23 депутата из трех фракций. От социал-демократов – Евгений Осиновский, Хельмен Кютт, Раймонд Кальюлайд, Рийна Сиккут, Индрек Саар, Хельо Пикхоф, Кальви Кыва, Катри Райк, Яак Юске и Лаури Ляэнеметс. От Партии реформ – Йоко Алендер, Кейт Пентус-Розиманнус, Юрген Лиги, Сигне Рийсало, Юри Яансон, Тоомас Кивимяги, Йоханнес Керт, Мадис Миллинг и Март Вырклаэв. От Центристской партии – Сирет Котка-Репински, Андрей Коробейник и Оудекки Лооне.