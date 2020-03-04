04.03.2020, 13:34

Гросс: открытие новых магазинов может начать вредить интересам потребителей

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Oleg Gross.Foto: Sven Arbet

Эстонский рынок розничной торговли насыщен, и если открывать новые магазины, это может начать вредить интересам потребителей, так как приведет к росту цен, считает бизнесмен Олег Гросс.

"Я убежден, что конкуренция необходима и является движущей силой, но если она слишком высокая, то в какой-то момент может начать отрицательно влиять на потребителей", — сказал в передаче на Vikerraadio Гросс, по оценке которого в магазинах Эстонии скоро будет не хватать покупателей, передает RusERR.

"Особенно в продуктовых магазинах прилавки должны быть заполнены свежей продукцией, выбор должен быть широким, и все мы знаем, что происходит с товарами, когда в магазине мало покупателей. Качество некоторых товаров может упасть за несколько часов. Поддерживать богатый выбор сложно, товары начинают портиться, и это приводит к росту цен", — объяснил владелец собственной сети магазинов Гросс.

По его мнению, рынок насыщен и для открытия новых магазинов остались лишь единичные места: "Мы идем таким же путем, как Coop, заполняем нишу, чтобы и сельские жители могли покупать свежую продукцию. Я не говорю о том, что мы занимаемся социальными проектами. Этого мы делать не можем, мы ведь коммерческое предприятие, но все же в некотором смысле это выполнение социальной задачи, так как не везде жители сельских регионов имеют доступ к свежей продукции. И скажем прямо: сельским жителям приходится платить больше, чем горожанам".

Бизнесмен также указал на то, как в менее зажиточных регионах страны — Ида-Вирумаа, Вырумаа и частично Ляэне-Вирумаа — пятого числа каждого месяца резко повышается оборот магазинов: "Оборот стремительно растет в день выплаты пенсий и детских дотаций. Это сильно различается по регионам. Если в лучшие времена у нас в среднем более 70 000 покупателей в день, то в пятницу перед зарплатой 55 000-60 000 человек. Это ясно показывает, что у людей закончились деньги".

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