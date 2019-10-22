Громкий коррупционный процесс: допрос обвиняемых Осиновского и Магониса отложен из-за болезни прокурора

Допрос обвиняемых был запланирован на понедельник, но из-за болезни прокурора суд ограничился только прослушиванием звукозаписей, предоставленных обвинением в качестве доказательного материала.
"Звукозаписи были смонтированы, и прокурор до сих пор не смог предоставить суду оригинальную запись, поэтому эти доказательства не аутентичны, — сказала адвокат Осиновского Елена Квятковская. — В суде также выступил эксперт, который подтвердил, что предоставленные суду записи нельзя считать аутентичными. То, что материал был смонтирован, подтвердил и государственный эксперт".
То, что сделка Осиновского и Магониса была коррупционной, по словам Квятковской, не подтвердили и остальные 30 выступивших свидетелей.
"Позиция защиты состоит в том, что между Осиновским и Магонисом состоялась сделка и деньги передали. Но целью Осиновского было, чтобы Магонис содействовал сделкам с Российской железной дорогой", — пояснила Квятковская.
Согласно обвинению, Осиновский летом 2015 года дал Магонису взятку в 500 000 евро, чтобы выиграть связанный с подвижным составом Латвийской железной дороги тендер в объеме нескольких миллионов долларов, писал tvnet.lv. Речь шла о покупке подержанных дизельных локомотивов у Skinest Rail.
Ни Магонис, ни Осиновский свою вину не признали.
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