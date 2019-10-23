"Грета права: возвращайся в школу!” Еврокомиссара Кадри Симсон снова жестко раскритиковали. На сей раз французы

”Нефть? Она даже не упоминает об этом! В то время как нефть является самым распространенным в Европе энергетическим ресурсом (38% всей энергии), который образует более половины диоксида углерода и 3/4 которого импортируется (остальная часть поступает за счет ресурсов Северного моря, которые истощаются). Кроме того, нефтяной сектор с момента взлета производства в 2008 году показывает тенденцию к спаду”, — пишет эксперт.

”Природный газ? Это один из компонентов перехода на углеродно-нейтральную экономику, помимо прочего, через улавливание и хранение углерода. [По плану же Кадри Симсон] углеродную нейтральность обеспечит технологическое чудо, которое позволит отделять 1 млн тонн двуокиси углерода в год, что определенно невозможно. И единственный важный вопрос — это ”обеспечение разумных цен поставки путем разнообразия круга стран-поставщиков””.

"Ядерная энергия? Единственный вопрос в случае, несомненно, самого важного для Европы источника энергии с небольшим выбором углекислого газа (25% всей энергии) — это ”обеспечение безопасности и продолжение разрушения”!", — возмущается Жанковиси.

"К счастью [по плану Кадри Симсон], ”развитие электросистемы, базирующейся преимущественно на возобновляемой энергии”, решит все проблемы”, — иронизирует эксперт.

”Грета права: возвращайся в школу”, — заключает он.

