ГРАФИКИ | Весенний прогноз Минфина: что будет с экономикой, зарплатами, ценами и налогами

Прогноз роста экономики (%):



Эстонские предприятия по-прежнему конкурентоспособны, и рост экспорта продолжается, но уже не так быстро, как раньше. Также ожидается продолжение роста инвестиций.

По оценке Министерства финансов, рост зарплат соответствует росту экономики. Эстонский рынок труда и в последующие годы работает очень хорошо: безработица остается низкой и трудовая занятость — высокой. Зарплаты повышаются по-прежнему быстро, но в то же время рост зарплат соответствует росту экономики и рост зарплат медленнее прежнего.

Прогноз роста зарплат (в евро):



Сальдо миграции остается положительным: в Эстонию приезжает больше людей, чем отсюда уезжает, потому что рост зарплат здесь быстрый и здесь есть возможность найти хорошее рабочее место.

Одновременно министерство прогнозирует, что быстрый рост цен последних лет замедлится. В ближайшие годы можно ожидать близкую к 2% инфляцию.

Изменение индекса потребительских цен (%):



Налоговая нагрузка, согласно прогнозу министерства, тоже имеет тенденцию к снижению. В 2020-2023 годах налоговые доходы растут медленнее, чем номинальный ВВП. Быстрее всего растут налоги на рабочую силу и налог с оборота, рост налоговых доходов замедляют подоходный налог юридического лица и акцизы.

Налоговая нагрузка (% от ВВП):



Бюджетная позиция правительственного сектора нуждается в корректировке.