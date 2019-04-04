04.04.2019, 16:33

ГРАФИКИ | Весенний прогноз Минфина: что будет с экономикой, зарплатами, ценами и налогами

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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

Согласно опубликованному сегодня экономическому прогнозу Министерства финансов, рост экономики Эстонии и в этом году останется сильным, образовав 3,1% от ВВП.

Прогноз роста экономики (%):

Эстонские предприятия по-прежнему конкурентоспособны, и рост экспорта продолжается, но уже не так быстро, как раньше. Также ожидается продолжение роста инвестиций.

По оценке Министерства финансов, рост зарплат соответствует росту экономики. Эстонский рынок труда и в последующие годы работает очень хорошо: безработица остается низкой и трудовая занятость — высокой. Зарплаты повышаются по-прежнему быстро, но в то же время рост зарплат соответствует росту экономики и рост зарплат медленнее прежнего.

Прогноз роста зарплат (в евро):

Сальдо миграции остается положительным: в Эстонию приезжает больше людей, чем отсюда уезжает, потому что рост зарплат здесь быстрый и здесь есть возможность найти хорошее рабочее место.

Одновременно министерство прогнозирует, что быстрый рост цен последних лет замедлится. В ближайшие годы можно ожидать близкую к 2% инфляцию.

Изменение индекса потребительских цен (%):

Налоговая нагрузка, согласно прогнозу министерства, тоже имеет тенденцию к снижению. В 2020-2023 годах налоговые доходы растут медленнее, чем номинальный ВВП. Быстрее всего растут налоги на рабочую силу и налог с оборота, рост налоговых доходов замедляют подоходный налог юридического лица и акцизы.

Налоговая нагрузка (% от ВВП):

Бюджетная позиция правительственного сектора нуждается в корректировке.

Структурная бюджетная позиция правительственного сектора (% от ВВП):

Также следует учитывать, что налоговая нагрузка правительственного сектора немного увеличится.

Налоговая нагрузка правительственного сектора (%):

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