ГРАФИКИ | В каких сферах работают в Эстонии иностранцы?

Эстонии регистрацией иностранных рабочих занимается Департамент полиции и погранохраны.

В первой таблице приведены данные по состоянию на 1 июля: в каких областях трудились рабочие с временным видом на жительство.

Помимо работы с временным разрешением на жительство, в Эстонии разрешается иностранцам кратковременная работа. Во второй таблице приведены данные по состоянию на 1 июля: в каких областях были зарегистрированы так называемые «кратковременные рабочие». Новые правила МВД будут касаться прежде всего этой категории рабочей силы.