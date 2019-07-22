ГРАФИКИ | В каких сферах работают в Эстонии иностранцы?

На прошлой неделе Министерство внутренних дел сообщило, что планирует ужесточить правила, касающиеся иностранной рабочей силы. В частности, регистрации и штрафов за нарушения. В каких секторах больше всего используются рабочие руки из-за рубежа?
Эстонии регистрацией иностранных рабочих занимается Департамент полиции и погранохраны.
В первой таблице приведены данные по состоянию на 1 июля: в каких областях трудились рабочие с временным видом на жительство.
Помимо работы с временным разрешением на жительство, в Эстонии разрешается иностранцам кратковременная работа. Во второй таблице приведены данные по состоянию на 1 июля: в каких областях были зарегистрированы так называемые «кратковременные рабочие». Новые правила МВД будут касаться прежде всего этой категории рабочей силы.
Вице-министр образования и науки РК арестована
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери