22.07.2019, 13:03

ГРАФИКИ | В каких сферах работают в Эстонии иностранцы?


rus.delfi.ee
EST
ГРАФИКИ | В каких сферах работают в Эстонии иностранцы?
Vallo Kruuser

На прошлой неделе Министерство внутренних дел сообщило, что планирует ужесточить правила, касающиеся иностранной рабочей силы. В частности, регистрации и штрафов за нарушения. В каких секторах больше всего используются рабочие руки из-за рубежа?

Эстонии регистрацией иностранных рабочих занимается Департамент полиции и погранохраны.

В первой таблице приведены данные по состоянию на 1 июля: в каких областях трудились рабочие с временным видом на жительство.

Помимо работы с временным разрешением на жительство, в Эстонии разрешается иностранцам кратковременная работа. Во второй таблице приведены данные по состоянию на 1 июля: в каких областях были зарегистрированы так называемые «кратковременные рабочие». Новые правила МВД будут касаться прежде всего этой категории рабочей силы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: