ГРАФИКИ: Уход Danske уменьшил чистую прибыль банков почти вполовину
Чистая прибыль банковского сектора в первом квартале уменьшилась примерно вполовину из-за обусловленных структурными изменениями рынка расходов, сообщил Банк Эстонии.
Чистая прибыль банковского сектора в первом квартале уменьшилась примерно вполовину из-за обусловленных структурными изменениями рынка расходов, сообщил Банк Эстонии.
Чистая прибыль банковского сектора составила 41 млн евро, что на 47% меньше, чем в это же время год назад. Перевод латвийского и литовского подразделений Luminor под эстонский главный офис принес увеличение всех главных видов доходов и расходов.
А прибыль сократилась из-за связанных с прекращением деятельности банка Danske расходов.
На графиках представлены:
1) Годовой рост кредитного, лизингового и факторингового портфеля эстонских предприятий.
2) Количество новых жилищных кредитов и средняя сумма кредита (скользящее среднее за три месяца).
3) Квартальные доходы, расходы и чистая прибыль банковского сектора в годовом зачете по отношению ко всем активам.
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