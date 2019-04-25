ГРАФИКИ: Уход Danske уменьшил чистую прибыль банков почти вполовину

Чистая прибыль банковского сектора составила 41 млн евро, что на 47% меньше, чем в это же время год назад. Перевод латвийского и литовского подразделений Luminor под эстонский главный офис принес увеличение всех главных видов доходов и расходов.

А прибыль сократилась из-за связанных с прекращением деятельности банка Danske расходов.

На графиках представлены:

1) Годовой рост кредитного, лизингового и факторингового портфеля эстонских предприятий.

2) Количество новых жилищных кредитов и средняя сумма кредита (скользящее среднее за три месяца).

3) Квартальные доходы, расходы и чистая прибыль банковского сектора в годовом зачете по отношению ко всем активам.