ГРАФИКИ: Средняя зарплата чиновников превышает среднюю по Эстонии на несколько сотен евро(56)
Согласно составленному Министерством финансов обзору данных по зарплатам чиновников, средняя зарплата чиновников в 2018 году составила 1754 евро.
Согласно составленному Министерством финансов обзору данных по зарплатам чиновников, средняя зарплата чиновников в 2018 году составила 1754 евро.
По сравнению с прошлым годом рост составил 170 евро, то есть 10,7%. При этом средняя зарплата чиновников местных самоуправлений была на 19 евро выше, чем государственных чиновников.
По данным Департамента статистики, в конце прошлого года средняя по стране брутто-зарплата составила 1455 евро. При этом в четвертом квартале она была всего 1384 евро. Средняя годовая зарплата в Эстонии составила 1310 евро.
По данным министерства, в прошлом году уравнялась доля премий, дополнительных выплат и выплат по результатам в зарплате чиновников, составив в государственных учреждениях 5,8% и в учреждениях местных самоуправлений 5,7% от зарплаты.
По состоянию на начало апреля этого года средняя зарплата чиновников (без учета премий и дополнительных выплат) по сравнению с прошлым годом выросла до 1588 евро, то есть на 8,8%.
Зарплата премьер-министра за последний год выросла на более чем 800 евро (6168,31 евро). Самыми высокооплачиваемыми чиновниками стали глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд (6500 евро) и глава Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ (6300 евро). Смотрите графики!
Также из обзора видно, что зарплата самых высокооплачиваемых руководителей волостей и городов (вместе с премиями и выплатами по результатам) может стоять на одном уровне с зарплатами министров.
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