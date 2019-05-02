ГРАФИКИ: Средняя зарплата чиновников превышает среднюю по Эстонии на несколько сотен евро

По сравнению с прошлым годом рост составил 170 евро, то есть 10,7%. При этом средняя зарплата чиновников местных самоуправлений была на 19 евро выше, чем государственных чиновников.

По данным Департамента статистики, в конце прошлого года средняя по стране брутто-зарплата составила 1455 евро. При этом в четвертом квартале она была всего 1384 евро. Средняя годовая зарплата в Эстонии составила 1310 евро.

По данным министерства, в прошлом году уравнялась доля премий, дополнительных выплат и выплат по результатам в зарплате чиновников, составив в государственных учреждениях 5,8% и в учреждениях местных самоуправлений 5,7% от зарплаты.

По состоянию на начало апреля этого года средняя зарплата чиновников (без учета премий и дополнительных выплат) по сравнению с прошлым годом выросла до 1588 евро, то есть на 8,8%.