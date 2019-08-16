ГРАФИКИ | Смотрите, как росли зарплаты у руководителей госструктур и их сотрудников

По всей видимости, в ближайшее время государственным учреждениям Эстонии придется урезать свои расходы, а это означает, по словам руководителя эстонской полиции Эльмара Вахера, сокращение сотрудников. Вчера с Вахером поспорил известный политик EKREЯак Мадисон, который отметил, что в текущем году руководство Департамента полиции и погранохраны заметно повысило себе оклады. Но эти руководители не были единственными, кто стал получать гораздо больше — зарплаты возросли почти во всех ведомствах.
В прошлом году не подняли зарплаты только у работников Департамента водных путей, все остальные получили прибавку по меньшей мере на несколько процентов.
Первый график: рост зарплат у руководителей эстонских ведомств (слева — за последние три года, справа — за последний год)
Больше всего за последние три года вырос оклад гендиректора Департамента социального страхования: если в 2106 году он составлял 3500 евро, то в 2019 — уже 6300. Гендиректор Департамента полиции и погранохраны в этом рейтинге на четвертом месте (4300 и 6000 евро).
Второй график: рост средней зарплаты в госучреждении
Самый большой рост средней зарплаты зафиксирован у работников Департамента статистики (в 2016 она была 1164 евро, тремя годами позже — 1672 евро). Самый маленький рост — в Департаменте водных путей и Канцелярии президента.
Третий график: сравнение роста зарплаты руководителя с ростом средней зарплаты в государственном учреждении (в процентах).
Положительный показатель говорит о том, что зарплата руководителя выросла больше, чем средняя по ведомству. Отрицательный показатель означает, что рост зарплаты руководителя был меньшим, что в целом по учреждению.
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