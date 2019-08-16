ГРАФИКИ | Смотрите, как росли зарплаты у руководителей госструктур и их сотрудников

В прошлом году не подняли зарплаты только у работников Департамента водных путей, все остальные получили прибавку по меньшей мере на несколько процентов.

Первый график: рост зарплат у руководителей эстонских ведомств (слева — за последние три года, справа — за последний год)

Больше всего за последние три года вырос оклад гендиректора Департамента социального страхования: если в 2106 году он составлял 3500 евро, то в 2019 — уже 6300. Гендиректор Департамента полиции и погранохраны в этом рейтинге на четвертом месте (4300 и 6000 евро).

Снижение зарплаты по сравнению с 2016 годом не произошло ни у одного руководителя ведомства, хотя в трех зарплата осталась неизменной: Земельный департамент, Вируская тюрьма и Департамент охраны памятников старины.

Второй график: рост средней зарплаты в госучреждении