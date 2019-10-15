ГРАФИКИ | Пенсионная реформа как стеклянный потолок для экономики Эстонии: за ростом может последовать резкий спад

Банк рассмотрел три сценария: люди заберут 10%, 20% и 30% от общей суммы фонда. Если в потребление будет введено 30% пенсионных средств, то к 2021 году экономический рост может достигнуть 7%; если 20%, то 6%, а если 10%, то 4%. За этим последует редкое замедление, которое может перерасти в экономический спад.

Те, кто хочет продолжить накапливать деньги во вторую ступень, делать ничего не должны. Те же, кто хочет начать пользоваться инвестиционным счетом, должны иметь в виду, что фонды очень сильно отличаются друг от друга, не только степенью риска, но и тем, куда они вкладывают деньги. Банк привел в пример пять пенсионных фондом общим объемом в 1,5 млрд евро, где доля неликвидных денежных вкладов довольно большая. Быстро продать неликвидное имущество трудно и цены быстрой продажи обычно ниже, чем ожидаемое долгосрочная ценность. По словам руководителя отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яака Тырса, на самом деле ситуация хуже, чем показывают отчеты фондов, поскольку у фондов имеются и обязательства перед фондами частного капитала и в виде иных инвестиций.



Graafika: Teri Kuusmaa

Graafika: Teri Kuusmaa

Сейчас никто не знает, сколько денег будет выведено из второй ступени, сколько будет направлено на потребление, сколько на накопления и инвестиции. В любом случае перед принятием окончательного решения необходимо дождаться законопроекта.