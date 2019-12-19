ГРАФИКИ: Каждый третий житель Эстонии не в состоянии покрыть непредвиденные расходы

Степень неблагополучия рассчитывается на основании 13 компонентов: арендная плата и коммунальные платежи; отопление; непредвиденные расходы; употребление через день мяса, рыбы или сравнимых с ними продуктов; недельный отпуск вне дома; машина; замена износившейся или поврежденной мебели; замена износившейся одежды; как минимум две пары обуви в хорошем состоянии и подходящих для нашего климата; выделение еженедельно хотя бы небольшой суммы на себя; регулярное платное времяпрепровождение; как минимум ежемесячная встреча с друзьями или родственниками для совместной трапезы; использование интернета дома в личных целях. Степень неблагополучия отражает долю тех людей, которые не могут позволить себе по крайней мере пять из этих компонентов.

Как минимум пять компонентов не может себе позволить 7,6% населения.