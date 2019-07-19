ГРАФИКИ: Как будет проходить электрификация эстонской железной дороги

Несмотря на то, что основной причиной стала необходимость уменьшить выбросы СО2 в транспортном секторе, следует иметь в виду, что железнодорожный транспорт впервые перейдет на местное топливо: мы бы сами производили электричество, и деньги, которые мы прежде тратили на дизель, оставались бы здесь.



Energeetika kõrval on Eestis CO2 mahukad sektorid transport ja põllumajandus Graafika: Ivar Kuldver



По словам министра экономики Таави Ааса, перевозчики (прежде всего Elron и Operail) могли бы сэкономить около 10 млн евро в год. При этом сами перевозки стали бы дешевле.

По словам главы Elron Мерике Сакс, сейчас дизельные поезда сжигают топлива на примерно 6 млн евро в год. При переходе на электричество эти расходы существенно снизятся. Кроме того, электропоезда более надежные в эксплуатации и более легкие в уходе.



Graafika: Ivar Kuldver



Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу также рад переходу на электричество. По его словам, это приведет к снижению цен на грузоперевозки и железная дорога получит преимущество перед другим видами грузового транспорта.