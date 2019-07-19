ГРАФИКИ: Как будет проходить электрификация эстонской железной дороги
В конце июня правительство приняло решение: к 2028 году Эстония должна положить конец ”эпохе дизеля”, пишет Eesti Päevaleht.
В конце июня правительство приняло решение: к 2028 году Эстония должна положить конец ”эпохе дизеля”, пишет Eesti Päevaleht.
Несмотря на то, что основной причиной стала необходимость уменьшить выбросы СО2 в транспортном секторе, следует иметь в виду, что железнодорожный транспорт впервые перейдет на местное топливо: мы бы сами производили электричество, и деньги, которые мы прежде тратили на дизель, оставались бы здесь.
По словам министра экономики Таави Ааса, перевозчики (прежде всего Elron и Operail) могли бы сэкономить около 10 млн евро в год. При этом сами перевозки стали бы дешевле.
По словам главы Elron Мерике Сакс, сейчас дизельные поезда сжигают топлива на примерно 6 млн евро в год. При переходе на электричество эти расходы существенно снизятся. Кроме того, электропоезда более надежные в эксплуатации и более легкие в уходе.
Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу также рад переходу на электричество. По его словам, это приведет к снижению цен на грузоперевозки и железная дорога получит преимущество перед другим видами грузового транспорта.
Проектом по электрификации железной дороги стоимостью около 350 млн евро правительство надеется снизить выбросы СO2 на примерно 100 000 тонн в год, уменьшить вызванную грузовыми автомобилями нагрузку на шоссе и немного облегчить проблему нехватки рабочих рук, так как один водитель локомотива перевозит больше груза, чем один водитель автомобиля.
Поскольку наряду с этим Elron планирует пополнить парк поездов, то ожидается и продолжение роста количества пассажиров (при поездках между городами люди будут все чаще отказываться от машины в пользу поезда).
Большая часть инфраструктуры рельсовых путей принадлежит Eesti Raudtee. По словам руководителя департамента электросетей Eesti Raudtee Андруса Аласа, сейчас они предпочитают, чтобы при электрификации в эксплуатации находились две системы одновременно: 3 кВ (действует сейчас в окрестностях Таллинна) и 25 кВ, то есть сохранение уже имеющейся контактной сети (в западном направлении) и создание новой (в восточно-южном направлении). ”С точки зрения строительства и дальнейшего обслуживания это самое оптимальное решение”, — отметил он.
При этом просто заменить дизельные блоки у поездов не получится. После перенастройки поезда останутся гибридами, способными ездить как на электричестве, так и на дизеле. ”В противном случае поезда не смогли бы доехать до депо Пяэскюла, так как они настроены на 25 кВ и не могут передвигаться на линиях с напряжением в 3 кВ ”, — пояснила Сакс.
Ситуация иронична: в Тарту и Нарву пассажиров везут на экологичном электричестве, после чего поезд на дизеле с Балтийского вокзала отправляется на обслуживание в Пяэскюла. Но ничего не поделаешь: настройка поездов сразу на два напряжение и на дизель слишком затрата. Также возникает вопрос, в каком объеме будут осуществляться перевозки во время переходного периода.
Как бы ни было, очень многое зависит от итогового варианта плана по электрификации. Работа над его созданием продолжается.
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