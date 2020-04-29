ГРАФИКИ: Из Эстонии уедут тысячи иностранных рабочих. Какие места освободятся?

По закону гражданин третьей страны, у которого истекает срок действия разрешения на работу, должен покинуть Эстонию. В нынешнее же время ситуация осложнена тем, что границы закрыты и новых иностранных работников стране взять негде.

Министерство внутренних дел советует найти рабочие руки среди местных, которые лишились из-за кризиса заработка. В приведенной ниже таблице представлены данные относительно того, сколько иностранных рабочих занятно на настоящий момент в разных сферах.

Больше всего граждан третьих стран трудится в строительном секторе и обрабатывающей промышленности. Далее идет транспорт и работа на складе, а также другая деятельность по обслуживанию. На пятом месте — сельское, лесное и рыбное хозяйстве, на шестом — подсобная и административная деятельность, на седьмом — гостинично дело и общественное питание, на восьмом — розничная и оптовая торговля и ремонт моторно-транспортных средств, на девятом — информация и связь и на десятом — профессиональная, научная и техническая деятельность.





Откуда эти люди? Подавляющее большинство (12 949) из Украины. Далее с большим отрывом следуют граждане Беларуси (1101 ) и России (823).



Из данных департамента следует, что чуть менее половины украинцев уедут из Эстонии этим летом. К сентябрю количество действующих разрешения на работу снизится до менее чем 10 000. Каждый месяц из страны уезжает 1500-2000 человек, приехавших сюда для кратковременной работы.