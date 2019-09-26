26.09.2019, 17:18

ГРАФИКИ | Из бюджета 2020 исчезли инвестиции на 80 млн. Кого обидели?

 (17)
rus.delfi.ee
EST 7
ГРАФИКИ | Из бюджета 2020 исчезли инвестиции на 80 млн. Кого обидели?
Ilmar Saabas

В обнародованном правительством на этой неделе проекте бюджета по сравнению с одобренной весной бюджетной стратегией были сокращены несколько проектов. Всего были отложены или сокращены проекты на 80 млн евро.

Эти изменения пресс-секретарь Министерства финансов прокомментировал так: "То, что сумма инвестиций в кое-каких областях на 2020 год по проекту бюджета меньше, чем было запланировано весной в бюджетной стратегии, может означать частичные инвестиции или их откладывание по объективным причинам, что для крупных проектов - обычная практика. Цикл планирования и совершения крупных инвестиций охватывает обычно более длительный период, чем один год, поэтому перенос сымму из одного года в другой - обычное дело".

1-й график: разница в объеме инвестиций между в бюджетной стратегии и в проекте бюджета на 2020 год

2-й график: изменения в инвестициях по министерствам и ведомствам

Ниже - какие проекты в министерствах и ведомствах подверглись сокращениям

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: