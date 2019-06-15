15.06.2019, 17:47

ГРАФИКИ: Фины уже подсчитали! Сколько будет стоить алкоголь на корабле и в магазинах после снижения акциза

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rus.delfi.ee
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Tallink. Sadam. Helsingi
Tallink. Sadam. HelsingiFoto: Eero Vabamägi

Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!

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