ГРАФИКИ: Финны уже подсчитали! Сколько будет стоить алкоголь на корабле и в магазинах после снижения акциза

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Tallink. Sadam. Helsingi Foto: Eero Vabamägi

Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!