ГРАФИКИ | Деньги из бюджета: на что тратят финансы Эстония и соседние страны?

В 2019 году государственные расходы в Эстонии составили 38,9% от ВВП страны. И доля расходов на образование стала одна из наибольших в Европе. На что тратят деньги из бюджета в Эстонии, Латвии, Литве и Украине? Аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces проанализировали финансовые отчеты всех стран.

Общие государственные расходы в ЕС в 2019 году составили 46,6% валового внутреннего продукта. Эта доля не изменилась по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшая доля расходов из госбюджета на социальную защиту наблюдалась в Финляндии (24,0%) и Франции (23,9%). На здравоохранение больше всего денег тратили в Австрии (8,3%), Дании (8,2%) и Франции (8,0%). На общественные услуги самые большие расходы наблюдались в Венгрии (8,2%), Греции и Финляндии (по 7,9%). Об этом говорят данные, полученные из последних отчетов Евростата. Какова ситуация в других странах Балтии и Украине?

Эстония тратит больше на образование

В 2019 году в Эстонии тратили государственные деньги в основном на социальную защиту, здравоохранение и образование. Примечательно, что самые высокие доли трат на образование в ЕС зарегистрированы в Швеции (6,9%), Дании (6,3%), Бельгии (6,2%) и Эстонии (6,0%). Что касается всех расходов за 2019 год, то из госбюджета было потрачено 38.9% денег по отношению к ВВП.

Расходы распределились так:

Общие государственные услуги — 3,5%

Оборона — 2,1%

Общественный порядок и безопасность — 1,8%

Экономическая деятельность — 3,9%

Охрана окружающей среды — 0,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство — 0,4%

Здравоохранение — 5,3%

Отдых, культура и религия — 2,0%

Образование — 6,0%

Социальная защита — 13,2%

Как говорит председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, государство делает правильный шаг, что вкладывает в образование.

”ВВП Эстонии в 2019 году показал рост в 4.3%. И стоит отметить, что в том году быстрее всего росла IT-отрасль, где рост добавленной стоимости достиг 28,6%. Кстати, 2020 год не стал исключением, — говорит Артем Уманец. — Да, пандемия коронавируса повлияла на экономические показатели во всех странах Балтии. На здравоохранение были выделено в два или три раза больше денег, чем в 2019 году. Но Эстония показала одно из самых маленьких падений ВВП по Евросоюзу, в частности, благодаря IT. И сейчас нужно обратить внимание на то, что в будущем повлияет на экономическую ситуацию в Эстонии. Правильно, что государство выделяет огромные деньги на образование. Но в нашей стране катастрофически не хватает айтишников. Правительству нужно выбрать нужный вектор и увеличить квоты на образование в вузах по IT-специальностям. Уже через 5-7 лет это может принести колоссальные деньги в государственный бюджет. К слову, это уже делают в Латвии”.