ГРАФИКИ | Ценовая война: в каких магазинах в Эстонии закупаться выгоднее всего
Судя по рекламным слоганам, на титул самого дешевого магазина претендует несколько кандидатов. Мы решили проверить, где же на самом деле выгоднее всего совершать покупки.
Судя по рекламным слоганам, на титул самого дешевого магазина претендует несколько кандидатов. Мы решили проверить, где же на самом деле выгоднее всего совершать покупки.
Выяснилось, что, несмотря на все усилия, Maxima и Prisma, по заверению которых самая дешевая покупательская корзина у них, не смогли обогнать магазин Grossi. Именно эта сеть предлагает самые выгодные цены. При этом, справедливости ради, второе и третье место действительно занимают Maxima и Prisma.
На стоимость корзины, безусловно, повлияли и скидочные акции. Больше всего товаров на момент проведения исследования было уценено в Maxima и Coop (по 17 товаров в каждом магазине из выборки).
Смотрите графики!
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