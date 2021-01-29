ГРАФИКИ | Ценовая война: в каких магазинах в Эстонии закупаться выгоднее всего

Выяснилось, что, несмотря на все усилия, Maxima и Prisma, по заверению которых самая дешевая покупательская корзина у них, не смогли обогнать магазин Grossi. Именно эта сеть предлагает самые выгодные цены. При этом, справедливости ради, второе и третье место действительно занимают Maxima и Prisma.

На стоимость корзины, безусловно, повлияли и скидочные акции. Больше всего товаров на момент проведения исследования было уценено в Maxima и Coop (по 17 товаров в каждом магазине из выборки).

Смотрите графики!