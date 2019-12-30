ГРАФИК | Жители Эстонии неплохо заработали в фондах II пенсионной ступени. Как шли дела у вашего фонда?

Разница в годовой рентабельности была, по состоянию на 23 декабря (по данным Пенсионного центра), очень большой.

Пять пенсионных фондов показали, по меньшей мере, 20 процентов годовой прибыльности. Эти фонды были вместе с тем индексационными пенсионными фондами с преимущественно низкими расходами на обслуживание. Продуктивность фондов SEB indeks 100 и Swedbank K1990-1999 indeks составляла соответственно 28,18 и 28,16. Прибыльность лучшего и худшего работающего в агрессивной манере пенсионного фонда различается в 7,5 раз.

Цифры "прогрессивных" пенсионных фондов тоже были высокими. Один из них смог заработать для своих вкладчиков 20-процентную прибыль, еще три - не менее десяти процентов, в том числе крупнейший по объему (1,1 млрд) Swedbank K60 - 10,69%. Показатели лучшего и худшего отличаются в 3,5 раза.

Также нужно отметить, что текущий год был на мировых биржах очень успешным, и на долговых бумагах можно было тоже хорошо заработать. Но год на год не приходится. Наибольшую прибыльность показали так называемые пассивно инвестирующие фонды, чей риск всё время максимальный. Но если на финансовых рынках настанут плохие времена, то продуктивность этих фондов будет, по всей видимости, среди худших.

Приведенные ниже графики показывают доходность пенсионных фондов: 1. агрессивные фонды; 2. прогрессивные фонды; 3. сбалансированные фонды; 4. консервативные фонды.