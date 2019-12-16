ГРАФИК: Жители Эстонии ежегодно переплачивают миллионы евро, покупая оригинальные лекарства вместо аналогов

”Я во всем предпочитаю оригинал, за исключением пива”, — говорит 60-летний Эндель, который недавно перенес операцию на сердце. Он покупает в аптеке разжижающий кровь препарат Plavix, хотя можно было бы купить лекарство, которое в два раза дешевле. ”Я пробовал более дешевые, но они не подошли”, — аргументирует мужчина.

У спутницы Энделя, 65-летней Реэт, проблемы со спиной. Врач выписал ей лекарство с содержанием целекоксиба, и женщина покупает попеременно то оригинал, то копию. ”В душе я все равно думаю, что, может, оригинал лучше”, — говорит она.

Несмотря на заверение Больничной кассы, что ”болезнь лечит содержащееся в лекарстве действующее вещество, а не название на упаковке”, люди продолжают из года в год переплачивать только лишь за фирму миллионы евро. В 2018 году переплата составила 14,6 млн евро, за три квартала этого года — 11,2 млн евро.

Действующее вещество в аналогах то же самое, что и в оригинальном лекарстве. Зачастую совпадают и вспомогательные вещества, а если и различаются, то это на действии лекарства не отражается. Такого мнения единодушно придерживаются ученые. По словам специалиста Департамента лекарственных средств Отта Лайуса, не все аптекари и врачи знают об этом. Некоторые ложно полагают, что более дорогое оригинальное лекарство лучше для пациента.

При этом по закону врачи и аптекари обязаны рекомендовать пациенту лекарство по действующему веществу, а не фирме.



Graafika: Ivar Kuldver

Graafika: Ivar Kuldver