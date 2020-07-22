ГРАФИК | Зарплата выше, чем у Ратаса! Глава нового департамента будет самым высокооплачиваемым чиновником Эстонии

Меньше Илиссон получает даже премьер-минстр Юри Ратас. Смотрите график!



Как мы писали ранее, прежде Улла Илиссон возглавляла различные отделы Swedbank.

Член отборочной комиссии и канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс сказал, что он рад назначению топ-менеджера из частного сектора на должность руководителя нового департамента. ”То, что Улла Илиссон станет членом нашей команды — успех для государственной службы. Приобретенные в частном секторе знания и опыт несомненно пригодятся ей в работе по развитию современного и ориентированного на граждан департамента”, — сказал Март Лайдметс. Он добавил, что сфера образования и молодежной работы уже знакома Улле Илиссон, так как она была членом совета магистерской программы по управлению бизнесом в TalTech и пять лет принимала участие в запуске и развитии инициативы ”Назад в школу” в качестве председателя совета, а также входила в состав совета ”Молодежь в школу” (”Noored kooli”).

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Улла Илиссон отметила, что управление новым государственным департаментом является для нее очень ответственной задачей, настоящим вызовом. ”Я хочу, чтобы департамент стал организацией, которая сможет выступать в качестве успешного открытого и корректного партнера для учащихся, преподавателей, руководителей школ, молодежных работников и местных самоуправлений. Вместе с тем, создание из четырех учреждений одного потребует много времени, и ощутимые результаты будут заметны скорее в долгосрочной перспективе”. Она добавила, что вместе с коллективом единомышленников планируется укрепить отличную международную репутацию Эстонии как поставщика инновационных цифровых решений.

С 2005 года Улла Илиссон руководила розничным сегментом, маркетингом и внедрением цифровых услуг в Swedbank. С 2011 по 2016 год она была членом правления банка. Ранее она возглавляла страховые общества и координировала маркетинговую деятельность Hansapank. Улла Илиссон получила степень магистра управления бизнесом в Таллиннском техническом университете и в настоящее время получает дополнительное образование в рамках управленческой программы Университета IESE.