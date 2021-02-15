ГРАФИК | За 2020 год в Эстонии прибавилось свыше 16 000 безработных

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, преобладающая часть безработных оставалась без работы менее полугода. Уровень безработицы среди эстонцев составил 5,8% и среди русских — 9,4%. Безработными были 25 300 мужчин и 22 600 женщин.

”Самый высокий уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста отмечен в Северо-Восточной Эстонии, особенно остро это заметно в Ида-Вирумаа. В городах и в маленьких городах уровень безработицы был немного ниже, чем в сельских регионах. По сравнению с предыдущим годом, больше всего безработных в процентном соотношении добавилось среди чиновников, техников и специалистов среднего звена”, — уточнила Пыллуяэр.

Занятых в прошлом году было 656 600 и процентуально больше всего их добавилось, по сравнению с предыдущим годом, в сфере водоснабжения, канализационной системы и обработки отходов, а также в сфере почтовых и курьерских услуг. За этот период доля занятых наиболее сократилась в сфере ремонта и установки машин и оборудования, а также в лесном хозяйстве и лесозаготовках.

С полной занятостью трудились 568 200 и с частичной занятостью — 88 300 человек. По сравнению с 2019 годом уровень трудовой занятости снизился на 1,7 процентных пункта. ”Количество работающих полный рабочий день уменьшилось за год на 17 900 человек, при этом численность работающих с частичной занятостью увеличилась на 3200 человек. Немногим более трети работающих с частичной занятостью делают это по личным или семейным причинам и 28% не желают работать на полную занятость”, — добавила Пыллуяэр.

Уровень участия в рабочей силе остался в сравнении с 2019 годом на том же уровне, неактивных на рынке труда было 279 700 человек. Основными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.