ГРАФИК | За 2020 год в Эстонии прибавилось свыше 16 000 безработных

По данным Департамента статистики, в 2020 году уровень участия в рабочей силе составил 71,6%, уровень трудовой занятости — 66,7% и уровень безработицы — 6,8%. Безработных было 47 900, что на 16 600 человек больше, чем годом ранее.
По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, преобладающая часть безработных оставалась без работы менее полугода. Уровень безработицы среди эстонцев составил 5,8% и среди русских — 9,4%. Безработными были 25 300 мужчин и 22 600 женщин.
”Самый высокий уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста отмечен в Северо-Восточной Эстонии, особенно остро это заметно в Ида-Вирумаа. В городах и в маленьких городах уровень безработицы был немного ниже, чем в сельских регионах. По сравнению с предыдущим годом, больше всего безработных в процентном соотношении добавилось среди чиновников, техников и специалистов среднего звена”, — уточнила Пыллуяэр.
Занятых в прошлом году было 656 600 и процентуально больше всего их добавилось, по сравнению с предыдущим годом, в сфере водоснабжения, канализационной системы и обработки отходов, а также в сфере почтовых и курьерских услуг. За этот период доля занятых наиболее сократилась в сфере ремонта и установки машин и оборудования, а также в лесном хозяйстве и лесозаготовках.
С полной занятостью трудились 568 200 и с частичной занятостью — 88 300 человек. По сравнению с 2019 годом уровень трудовой занятости снизился на 1,7 процентных пункта. ”Количество работающих полный рабочий день уменьшилось за год на 17 900 человек, при этом численность работающих с частичной занятостью увеличилась на 3200 человек. Немногим более трети работающих с частичной занятостью делают это по личным или семейным причинам и 28% не желают работать на полную занятость”, — добавила Пыллуяэр.
Уровень участия в рабочей силе остался в сравнении с 2019 годом на том же уровне, неактивных на рынке труда было 279 700 человек. Основными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.
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