27.01.2021, 15:57

ГРАФИК | Вчера в порты Хельсинки прибыло 6500 пассажиров, преимущественно эстонцы

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Tallink. Sadam. Helsingi
Tallink. Sadam. HelsingiFoto: Eero Vabamägi

Вчера в порты Хельсинки прибыло около 6500 пассажиров. Подавляющее большинство из них — эстонцы, прибывшие в Западный порт. Причиной большого количества пассажиров стали ограничения на въезд в страну, вступившие в силу сегодня.

24 января через порты Хельсинки в Финляндию прибыло 4815 человек, а 25 января — 3782.

Существенная часть эстонцев прибыли на автомобилях.

Руководитель по коммуникациям судоходной компании Tallink вечером в среду сообщила, что период с 24.01-26.01 на теплоходах компании по маршруту Таллинн - Хельсинки было перевезено почти 8500 пассажиров. На последнем вечернем рейсе во вторник на судне было 1100 пассажиров.

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Руководитель хельсинской службы здравоохранения Леена Турпейнен сказала, что через расположенные в портах ”пункты здоровья” за последние дни протестировалось очень мало людей. ”На этой неделе в понедельник и вторник через консультационные пункты здоровья в портах протестировались лишь единицы, то есть менее десяти человек на порт в день”, — отметила она.

Об ограничениях на въезд Финляндия объявила в конце прошлой недели. С 27 января приехать в страну могут только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Также разрешается въехать по доказанным семейным обстоятельствам. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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