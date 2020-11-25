ГРАФИК | В третьем квартале строилось меньше новых зданий

Строительные предприятия Эстонии построили собственными силами на 817 млн евро, из них зданий — на 518 млн евро и сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) — на 299 млн евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года зданий построено на 13% меньше, а сооружений — на 10% меньше.

Ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар отметила, что на местный строительный рынок больше всего повлияло снижение объема строительства новых зданий. ”Строительство сооружений в первой половине года еще демонстрировало рост, но в третьем квартале стало также снижаться. Это обусловлено прежде всего сокращением ремонтных и реконструкционных работ”, — добавила Синисаар.

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Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, за год уменьшился почти на треть — там меньше строилось как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства в этом году 5%, а годом ранее — 8%.

По данным Регистра строений, выдано 1900 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на десятую часть больше, чем год назад. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Разрешение на строительство было выдано на постройку 3338 жилых помещений — это на треть больше, чем в третьем квартале прошлого года. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются квартирные дома.

Разрешение на эксплуатацию получили также 316 нежилых помещений с общей полезной площадью 186 000 квадратных метров. Более всего прибавилось новых складских, образовательных и промышленных площадей. В сравнении с тем же кварталом прошлого года увеличилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объём их строительства.

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