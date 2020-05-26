ГРАФИК: В первом квартале производилось больше ремонтных и реконструкционных работ

Строительные предприятия Эстонии построили собственными силами на 631 млн евро, из них зданий — на 487 млн евро и сооружений — на 144 млн евро. По сравнению с тем же кварталом прошлого года зданий построено на 5% больше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) — почти на пятую часть больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, в строительном секторе изменения происходят чуть позже и это подтверждают данные за первый квартал, которые еще не отражают влияние чрезвычайного положения. ”На местный строительный рынок в этот раз наиболее повлияло увеличение объема строительства зданий при выполнении ремонтных и реконструкционных работ. Влияние на рост объемов строительства оказало также строительство сооружений”, — добавила Синисаар.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, за год уменьшился почти на пятую часть — там меньше строилось как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства в этом году 7%, а годом ранее — 9%.

По данным Регистра строений, выдано 1874 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на десятую часть больше, чем год назад. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Разрешение на строительство было выдано на постройку 2021 жилых помещений — это на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются квартирные дома.

Разрешение на эксплуатацию получили также 366 нежилых помещений с полезной площадью 277 000 квадратных метров. Более всего прибавилось новых офисных, промышленных и образовательных площадей. В сравнении с тем же кварталом 2019 года увеличилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объём их строительства.

Индекс объема строительного производства и его тенденция, I квартал 2003 — I квартал 2020 (2015 = 100)

