19.05.2019, 09:50
ГРАФИК: В какой магазин в мае отличился особо народными ценами, а какой — антигуманными?(4)
Благодаря кампании скидок продуктовая корзина Maxima оказалась на втором месте. Самый выгодный в этом плане магазин — Grossi.
Благодаря кампании скидок продуктовая корзина Maxima оказалась на втором месте. Самый выгодный в этом плане магазин — Grossi.
Delfi Kasulik провел сравнение цен, и выяснились самые дорогие и самые народные магазины.
В мае приличными скидками удивил Maxima, за ним следуют COOP, потом — Prisma. Замыкают ТОП Selver и Rimi.
Смотрите график!
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