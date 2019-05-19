19.05.2019, 09:50

ГРАФИК: В какой магазин в мае отличился особо народными ценами, а какой — антигуманными?

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: В какой магазин в мае отличился особо народными ценами, а какой — антигуманными?
Foto: Anni Õnneleid

Благодаря кампании скидок продуктовая корзина Maxima оказалась на втором месте. Самый выгодный в этом плане магазин — Grossi.

Delfi Kasulik провел сравнение цен, и выяснились самые дорогие и самые народные магазины.

В мае приличными скидками удивил Maxima, за ним следуют COOP, потом — Prisma. Замыкают ТОП Selver и Rimi.

Смотрите график!

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