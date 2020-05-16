ГРАФИК | В Эстонии в первом квартале увеличилось число работников с частичной занятостью

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Вооленс подтвердила, что в первом квартале число занятых составило 670 300, что на 8500 человек больше, чем в этот же период прошлого года. ”Аналогично первому кварталу прошлого года с полной занятостью трудились 571 400 человек. Возросло количество работников с частичной занятостью — их было 98 800 человек”, — сказала Вооленс.

Численность работников с недостаточной трудовой занятостью, т.е. тех, которые работают неполное рабочее время, но хотели бы работать больше и готовы взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, составила 6900 человек.

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В первом квартале было 35 000 безработных, что немного больше, чем в это же время в прошлом году. При этом в первые три месяца года уровень безработицы оставался довольно низким. По данным ежедневной статистики Кассы по безработицы, число зарегистрированных безработных начало расти к концу марта, и по состоянию на 13 мая уровень зарегистрированной безработицы составлял 7,7%. Департамент статистики проводил сбор данных в рамках исследования трудовой занятости за первый квартал с января по март, поэтому влияние на рынок труда чрезвычайного положения, введенного в связи с распространением коронавируса, в его результатах пока не отражается.

Неактивных на рынке труда в первом квартале было 278 900 человек, что на 7900 человек меньше, чем в это же время прошлого года. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст (86 200), учеба (70 100), а также болезнь или травма (62 200).