ГРАФИК | В Эстонии мужчины все чаще получают родительскую компенсацию

В 2019 году среди получающих родительскую компенсацию было 12% мужчин, и выплачиваемая им сумма составляла в среднем 1728 евро в месяц. Ведущий аналитик Департамента статистики Кайре Раазик подтверждает, что женщины при этом получали в среднем 1133 евро, или на 34% меньше, чем мужчины.

”Тем не менее, видно, что разница в размере родительской компенсации между мужчинами и женщинами постепенно уменьшается, поскольку исторически эти ножницы были еще больше”, — сказала Раазик.

Предоставляемый государством 10-дневный отцовский отпуск в прошлом году использовали 58% отцов, что на 19 процентных пункта больше, чем шесть лет назад. Отцы стали активнее брать отпуск по уходу за ребенком начиная с 2013 года, когда его начали оплачивать в соответствии со средней зарплатой находящегося в отпуске родителя. В среднем используются девять с половиной дней отпуска.

Доля мужчин среди получающих родительскую компенсацию, 2006–2019

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