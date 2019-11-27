ГРАФИК | В Эстонии дорогое дизельное топливо! Смотрите, в каких странах Европы оно гораздо дешевле

В Эстонии 18 ноября литр дизельного топлива стоил 1,35 евро. В Финляндии в это же время литр топлива стоил 1,42 евро, а в Латвии — 1,19 евро, в Литве — 1,14 евро и в Польше — 1,16 евро. В Германии топливо тоже дешевле, чем в Эстонии — 1,25 евро.

В Эстонии доля акциза на дизельное топливо и других косвенных налогов составляет 49,3 цента на литр. В Финляндии эта доля равна 46 центам, в Германии — 47 центам, а в Латвии — 38 центам и в Литве — 35 центам.