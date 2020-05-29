ГРАФИК: В апреле больше всего упали продажи в магазинах текстильных товаров, одежды и обуви

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что по сравнению с прошлым годом доход от продаж в магазинах промышленных товаров уменьшился на целых 24%. ”В апреле на снижение дохода от продаж повлияло прежде всего то, что в связи с введением чрезвычайного положения торговые центры были целый месяц закрыты”, — пояснила Тийгисте.

Более всего (на 72%) снизились продажи у магазинов текстильных товаров, одежды и обуви. У других неспециализированных магазинов, в которых преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), у аптек и магазинов косметических товаров продажи за год уменьшились вполовину. У магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) доход от продаж снизился на 32%. В других специализированных магазинах, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п., снижение дохода составило 18%, а в магазинах, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, — на 11%.

Доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, уменьшился по сравнению с апрелем прошлого года на четверть, а у продуктовых магазинов остался на уровне прошлого года.

По сравнению с мартом, в апреле доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 18%, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных снижение составило 13%.

За первые четыре месяца текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1%.

Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и его тенденция, январь 2010 — апрель 2020 (2015 = 100)



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