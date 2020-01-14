ГРАФИК | В 2019 году в Эстонии зарегистрировано рекордное количество иностранных работников. Среди них преобладают украинцы

У эстонской экономики по всем признакам дела идут очень хорошо. Для ослабления нехватки рабочей силы предприятия используют множество рабочих из-за границы.

Только что собранные данные Департамента полиции и погранохраны (PPA) за 2019 год показывают, что количество работников из третьих стран продолжило сильно расти.

Поскольку долгосрочная работа и проживание иностранцев в Эстонии строго регулируются, предприятия живо пользуются возможностью использовать иностранную рабочую силу краткосрочно.

На срок до года (с определенными возможностями продления) при наличии визы можно приехать работать в Эстонию, пройдя относительно меньшие бюрократические процедуры, чем на более долгое время. Работодатель должен зарегистрировать работу иностранца в PPA.

Согласно статистике PPA, в прошлом году такие регистрации выдали более 32 000 раз. В 2018 году краткосрочную работу иностранцев зарегистрировали 20 000 раз.

По этим данным, наиболее усердные иностранные работники в Эстонии — это украинцы и их количество — это главный источник роста регистрации краткосрочной работы.

Если в 2018 году на временную работу в Эстонию пустили чуть больше 15 000 украинцев, то в прошлом году этот показатель составил уже почти 25 000.