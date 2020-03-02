02.03.2020, 14:09

ГРАФИК | Таллиннская биржа восстанавливается после ужасных показателей

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Tallinna Börs
börsigraafikFoto: Ilmar Saabas

Индекс акций OMXT вырос в понедльник на 3% процента. Было сделано 1753 сделки.

Лидер с оборотом почти в три миллиона — акции Tallink. Ценные бумаги поднялись на 2,4% и стоили 0,938 евро.

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